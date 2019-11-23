Ulaş'ta tandır evinde yangın
6 saat önce
Sivas'ın Ulaş ilçesi Örenlice köyünde tandır evinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:38 Kaynak: AA
Sivas'ın Ulaş ilçesi Örenlice köyünde tandır evinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Örenlice köyünde, Ahmet Turan Kartalcı'ya ait tandır evinde kadınların ekmek pişirdiği sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Ulaş Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında hasar meydana geldi.
Yediği bisküviden sonra bıraktığı not herkesi şaşırttı Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu Fahrettin Altun'dan "Beştepe'ye giden İnce" iddiasına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın "Haberi CHP liderine doğrulattım" iddiasına yanıt: Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum