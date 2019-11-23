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Ulaş'ta tandır evinde yangın

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesi Örenlice köyünde tandır evinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Ulaş'ta tandır evinde yangın, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesi Örenlice köyünde tandır evinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Örenlice köyünde, Ahmet Turan Kartalcı'ya ait tandır evinde kadınların ekmek pişirdiği sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Ulaş Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında hasar meydana geldi.

Ahmet Turan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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