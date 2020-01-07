Ulaş'ta TARSİM'den tanıtım ve bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş'ta TARSİM'den tanıtım ve bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

Ulaş'ta TARSİM'den tanıtım ve bilgilendirme toplantısı

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tarım Sigortalar Havuzu (TARSİM), üreticilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Ulaş'ta TARSİM'den tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tarım Sigortalar Havuzu (TARSİM), üreticilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Ulaş Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, TARSİM Malatya Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin işleyişi, tarım sigortası yaptırmanın faydaları ve önemi, bitkisel ürün, kuraklık verim sigortası, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hayat sigortaları konusunda bilgiler verdi.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya, Ziraat Bankası Şube Müdürü Mutlu Yelboğa, Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri ve çiftçiler katıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu, Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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