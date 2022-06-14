Ulaş'ta Tecer Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaş'ta Tecer Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yapıldı

14.06.2022 11:39
Ulaş'ta Tecer Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tecer Dağı eteklerine doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tecer Dağı eteklerine doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlık koordinesindeki yürüyüşe, Gezen Gözler Doğa Koruma Dağcılık ve Spor Kulübü üyeleri, kurum çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Selçuk Baş, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, sportif etkinliklerin önemine dikkat çekerek, "Doğa yürüyüşü, sağlıklı ve yararlı bir spor faaliyetidir. Bu tür faaliyetler, ruhsal ve fiziksel anlamda büyük fayda sağlıyor. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka düzenli hareket edilmesi gerekmekte. Kaymakamlığımız tarafından desteklenen spor etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Tatvan'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı Tatvan'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı Vali Elban: 'Önceliğimiz vatandaşımız' Vali Elban: 'Önceliğimiz vatandaşımız'
Kaynak: AA

Toros Dağları, Kaymakamlık, Selçuk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş'ta Tecer Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
16:32 Sarı-kırmızılılar teknik direktör arayışına hız verdi! Teklif götürülen Hagi: Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 18:20:47. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaş'ta Tecer Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement