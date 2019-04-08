Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" Konferansı

Ulaş'ta "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" Konferansı

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" projesi kapsamında din görevlilerine konferans verildi.

Ulaş'ta
Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" projesi kapsamında din görevlilerine konferans verildi.


Sivas Valiliği koordinesinde yürütülen proje kapsamında Ulaş Müftülüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, bölücü ve yıkıcı terör örgütlerinin, dini referans alan karşı söylem ve faaliyetlerle muhafazakar kesimlerin sempatisini kazanmaya çalıştığı vurgulandı.

Bu örgütlerin eleman temin etmeye, halkın sözde desteğini almak için vatandaşların dini duygularını amaçları doğrultusunda istismar etmeye yönelik, yurt içi ve yurt dışında çeşitli alanlarda illegal faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.

Din görevlilerinin dinleyici olarak katıldığı konferansta, slayt gösterimi eşliğinde Sivas Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, dini istismar etme metotları hakkında detaylı bilgiler verilerek, neler yapılması gerektiği anlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:29 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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