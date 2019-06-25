Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Ulaş'ta trafik kazası: 1 yaralı

26 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ulaş'ta trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cevdet Çelik (50) idaresindeki 38 BP 085 plakalı otomobil, Sivas- Malatya kara yolu Aşağıada köyü yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Çelik, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:11 Kaynak: AA
Malatya, Sivas, Güncel
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