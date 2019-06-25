Ulaş'ta trafik kazası: 1 yaralı
26 dakika önce
Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:11 Kaynak: AA
'ın Ulaş
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cevdet Çelik (50) idaresindeki 38 BP 085 plakalı otomobil, Sivas- Malatya
kara yolu Aşağıada köyü yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Çelik, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Malatya kayısısı adı altında sahte ürün satanlara dava açılacak
Sivas'ta 75 kuruşa satışa sunulan ekmek tartışma yarattı
Meral Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakata davet ediyoruz
Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum