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Ulaş'ta trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ulaş'ta trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mehmet Mustafa Nazik (40) idaresindeki 58 UC 457 plakalı otomobil, Yenikarahisar Mahallesi kavşağında devrildi.

Yaralanan Nazik, Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Mustafa, Yenikarahisar, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:06 Kaynak: AA
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