Ulaş'ta trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:06 Kaynak: AA
Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Mustafa Nazik (40) idaresindeki 58 UC 457 plakalı otomobil, Yenikarahisar Mahallesi kavşağında devrildi.
Yaralanan Nazik, Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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