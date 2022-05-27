Ulaş'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel yemekler ikram edildi - Son Dakika
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Ulaş'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel yemekler ikram edildi

27.05.2022 12:51
Ulaş'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel yemekler ikram edildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan yöresel yemekler, ihtiyaç sahibi aileler ile kurumlarda çalışanlara ikram edildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan yöresel yemekler, ihtiyaç sahibi aileler ile kurumlarda çalışanlara ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesiyle tüm iller ile büyükelçiliklerde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, kaymakamlığın organizasyonuyla ilçedeki Hatipler Camisi'nin mutfağında yöresel yemekler hazırlandı.

Yöresel lezzetlerden etli pide ve kesme çorba başta olmak üzere hazırlanan yemekler ve tatlılar, caminin toplantı salonunda ihtiyaç sahibi ailelere ve ilçede çeşitli kurumlarda çalışan personele ikram edildi.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, burada yaptığı konuşmada, Türk mutfağının tanıtılmasını hedefleyen çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Etkinliklerle yöresel yemek kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını anlatan Baş, "Ninelerimiz ve annelerimizin yıllardır yaptığı ama arka planda kalan zengin bir mutfak kültürüne sahibiz. El ele vererek yöresel yemeklerimizi gelecek nesillere taşımalıyız." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulaş'ta 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında yöresel yemekler ikram edildi - Son Dakika


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