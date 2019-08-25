Ulaş'ta yangın
34 dakika önce
Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:32 Kaynak: AA
Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Örenlice köyünde yaşayan Necati Namerttepe'ye ait tandır evinde yangın çıktı.
Yangını gören köylüler, durumu Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü.
Tandır evi kullanılamaz hale geldi.
Yunanistan'da korkutan yangın! 5 otel boşaltıldı Pakdemirli: Şu anda yangın çok kuvvetle kontrol altında Avcılar Şükrübey'de metrobüste yangın çıktı: Yolcular tahliye edildi Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi