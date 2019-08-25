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Ulaş'ta yangın

34 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Örenlice köyünde yaşayan Necati Namerttepe'ye ait tandır evinde yangın çıktı.

Yangını gören köylüler, durumu Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Tandır evi kullanılamaz hale geldi.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:32 Kaynak: AA
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