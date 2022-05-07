Ulaş'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaş'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

07.05.2022 15:37
Ulaş'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Kaymakam Selçuk Baş, Malatya-Sivas kara yolu Ulaş kavşağında güvenlik güçlerinin denetimine katıldı.

Burada sürücü ve yolcularla bir süre sohbet eden Baş, emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Trafik kurallarıyla ilgili broşürlerin dağıtıldığı uygulamaya, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz da katıldı.

YORUMLAR
500
Sarıgöl'de 'Karayolları Trafik Haftası' etkinliği Sarıgöl'de 'Karayolları Trafik Haftası' etkinliği Ortaca'da 'Trafik Güvenliği Günü ve Haftası' etkinliği düzenlendi Ortaca'da 'Trafik Güvenliği Günü ve Haftası' etkinliği düzenlendi

Trafik Haftası, Hisarcık, Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaş'ta 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
14:27 Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
14:09 İngiltere'den vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik sağlık turizmi uyarısı: 17 İngiliz öldü
14:04 Taliban kadınlara yeniden burka zorunluluğu getirdi: Karara uymayanların baba ya da eşlerine ceza
13:49 Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa
13:48 Ukrayna resmi olarak şikayetçi olmuştu: Eşi Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat sildiği tweetinde kime FETÖ'cü, Hak Yol'cu dedi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 15:43:47. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaş'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement