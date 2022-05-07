Ulaş'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Kaymakam Selçuk Baş, Malatya-Sivas kara yolu Ulaş kavşağında güvenlik güçlerinin denetimine katıldı.

Burada sürücü ve yolcularla bir süre sohbet eden Baş, emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Trafik kurallarıyla ilgili broşürlerin dağıtıldığı uygulamaya, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz da katıldı.