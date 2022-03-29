Ulaş'ta yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Ulaş'ta yem bitkisi tohumu dağıtıldı

29.03.2022 10:33
Ulaş'ta yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yem bitkisi tohumu dağıtımı yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yem bitkisi tohumu dağıtımı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından korunga, yonca, silajlık mısır ve kuru fasulye tohumluğu dağıtımı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tohum dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Selçuk Baş, tarımsal üretimin artırılmasının çok önemli olduğunu belirterek, üreticilere bereketli sezon diledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Müdürü Levent Uslu ise "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle yaptığımız projeler kapsamında, çiftçilerimize tohumluk girdi tedarik yapma konusunda destek oluyoruz." dedi.

Tohumluk dağıtım törenine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya, Ulaş Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Özlem Hangişi Gürgen, Ulaş Ziraat Odası Başkanı Ziyettin Gazioğlu ve çiftçiler katıldı.

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Hisarcık, Tohum, Sivas, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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