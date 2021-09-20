Ulaş'ta yem bitkisi tritikale tohumunun dağıtımına başlandı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tritikale tohumunun dağıtımına başlandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde hasat sonrası ekime hazır hale getirilen tohumlar birçok ilden talep görüyor.

Türkiye'deki tritikale tohum ihtiyacının yarısının karşılandığı Ulaş'ta, 12 bin 340 dekar alanda hububat hasadının yapılmasının ardından tohumlar ekime hazır hale getiriliyor.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurak geçen bir sezona rağmen 12 bin 340 dekar alanda 2 bin 600 ton mahsul elde edildiğini söyledi.

Türkiye'de tritikale tohum ihtiyacının yarısını karşıladıklarını aktaran Keskin, 2 bin 206 ton tohumu ülkenin farklı illerine göndermeye başladıklarını ifade etti.

Tritikalenin buğday ve çavdarın melezinden elde edilen bir yem bitkisi olduğunu aktaran Keskin, "Türkiye'nin her bölgesinden talip var, çünkü hayvancılık yapan her bölgenin tritikale tohumuna ihtiyacı var. Arpa ve buğdaya göre daha verimli, kuraklığa çok dayanıklı bir bitki. Protein oranı olarak da çok yüksek, enerjisi çok iyi olan bir ürün." dedi.

Sivas'ta üretilen tohumluk tritikalenin kalitesi ve veriminin yüksek olduğunu belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Hayvancılık yapanların mutlaka bunu ekmesi gerekiyor. Protein oranı yüzde 14-16 arasında değişiyor, aynı zamanda kuraklığa çok dayanıklı bir bitki. Sapı yüksek olduğu için hayvancılık yapanlar bunu saman olarak da değerlendirmektedir. Saman ihtiyacı çok olduğu için tritikale ekim alanı daha da gelişiyor. Tritikale, buğday ve arpadan daha verimli. Dekardan 250 kilogram buğday yerine 300-350 kilogram tritikale alanlar var."