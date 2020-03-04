Ulaş'ta yemekhaneler denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş'ta yemekhaneler denetlendi - Son Dakika

Ulaş'ta yemekhaneler denetlendi

7 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların yemekhaneleri denetlendi.

Ulaş'ta yemekhaneler denetlendi, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların yemekhaneleri denetlendi.

Cumhuriyet Ortaokulu'nda denetime katılan Ulaş Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, öğrencilerle sıraya girip yemekleri tattı, menüler hakkında öğrencilerin görüş ve

önerilerini aldı.


Ulaş'ta taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören 576 öğrenciye sıcak öğle yemeği

verildiğini ifade eden Çezik, "Bizlere emanet

edilen öğrencileri okullarında en iyi şekilde misafir edebilmek için yemek çeşitleri ve lezzeti

konusunda çok titiz davranmaktayız." dedi.

Çezik, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere verilen öğle yemeğinin kalitesi, miktarı ve hijyenik

şartlara uygun olup olmadığı ile yemeklerin saklandığı yerleri denetlediklerini ifade etti.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:18 Kaynak: AA
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