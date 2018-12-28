Son Dakika Haberleri: Ulaş'taki Çocuklardan Yemen'e Yardım

Ulaş'taki Çocuklardan Yemen'e Yardım

27 dakika önce

Ulaş ilçesindeki Merkez Camisi'nde akşam kurslarına katılan çocuklar, kumbaralarında biriktirdikleri parayı Yemen'e göndermek üzere İlçe Müftülüğü'ne teslim etti.

Ulaş'taki Çocuklardan Yemen'e Yardım, System.String[]
Ulaş ilçesindeki Merkez Camisi'nde akşam kurslarına katılan çocuklar, kumbaralarında biriktirdikleri parayı Yemen'e göndermek üzere İlçe Müftülüğü'ne teslim etti.

Ulaş Merkez Camii İmam Hatibi Bilal Başer ile birlikte müftülük ninasına gelen çocuklar kumbaralarındaki biriktirdikleri harçlıklarını bağışlayarak, Yemen'e başlatılan yardım kampanyaya destek oldu.

Müftü İzzet Kendir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'de insanlık dramı yaşandığını belirtti.

Ülkenin büyük bölümünün yardıma muhtaç duruma geldiğini aktaran Kendir, "Çocuklarımızın kendileri küçük ancak yürekleri kocaman. Ülke olarak her zaman mazlumun yanında yer aldık, bu durum bugünde değişmedi, böyle güzel kalpli, merhametli çocuklarımız sayesinde yarın da değişmeyecek." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:52 Kaynak: AA

Bilal Başer, Merkez, Yemen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı Son Dakika! 'Yurtta Sulh Konseyi' Davasında 2 Sanık İçin Tahliye Kararı Verildi

İlber Ortaylı'nın Gençlik Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığından Münbiç İçin Kritik Açıklama: Faaliyetlere Devam Edilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 20:19:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulaş'taki Çocuklardan Yemen'e Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]