Ulaş'tan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım gönderildi - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) selden etkilenen Kastamonu'ya yardım gönderdi.

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu ve ilçelerinde selden etkilenen afetzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan ev eşyası, temizlik ve gıda kolilerini İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) teslim ettiklerini söyledi.

Afetzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Nayman, "Rabbim ülkemizde böyle felaketi bir daha göstermesin. Türkiye büyük bir ülke, inşallah devletimiz vatandaşlarımızın desteği ile bunun da üstesinde gelerek orada yaşayan vatandaşlarımızı eski yaşantılarına kavuşturacaktır." dedi.