Ulaş ve Şarkışla'dan Sivasspor'a destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Ulaş ve Şarkışla'dan Sivasspor'a destek - Son Dakika Spor

Ulaş ve Şarkışla'dan Sivasspor'a destek

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ve Şarkışla kaymakamları ile muhtarlar ve beraberindekiler, Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçını tribünden izledi.

Ulaş ve Şarkışla'dan Sivasspor'a destek, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ve Şarkışla kaymakamları ile muhtarlar ve beraberindekiler, Demir Grup Sivasspor- Aytemiz Alanyaspor maçını tribünden izledi.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, mahalle ve köy muhtarları, kurum çalışanları ve bir grup ilçe sakini, Sivasspor'a destek olmak amacıyla kente gelerek Aytemiz Alanyaspor maçında kırmızı-beyazlı ekibi destekledi.

Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sivasspor'un galip gelmesi bizleri çok mutlu etti. Sivasspor bizlere çok keyifli günler yaşatıyor, takımımızın şampiyon olmasını çok arzu ediyoruz. Bu düşünceyle evimizde oynadığımız tüm maçlara muhtarlarımızla, ilçe halkımızla ve kurum çalışanlarımızla gönül birliği yaparak geliyoruz." dedi.

Ulaş Muhtarlar Derneği Başkanı Vahap Seyhan ise muhtarlar olarak 12. adam görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını dile getirerek, "İnadına şampiyon sloganıyla evimizde oynanan tüm maçlara gelerek takımımıza moral ve destek vereceğiz." diye konuştu.

Şarkışla

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ve beraberindekiler de Sivasspor'a destek amacıyla Aytemiz Alanyaspor maçını tribünden izledi.

Şarkışla Hükümet Konağı önünde toplanarak minibüslerle Sivas'a gelen kafile, kırmızı-beyazlı takıma destek verdi.

Karşılaşmayı Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Cengiz, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, muhtarlar, kurum amirleri, belediye çalışanları da takip etti.

Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında dün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:38 Kaynak: AA
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