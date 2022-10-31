Ulaş Yeşilyurt: Dövme sildireceklere önemli uyarı! - Son Dakika
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Ulaş Yeşilyurt: Dövme sildireceklere önemli uyarı!

31.10.2022 11:37
Ulaş Yeşilyurt: Dövme sildireceklere önemli uyarı!

Dövme yaptırmayı düşünenlerin en büyük endişesi; sonradan pişmanlık yaşamak. Neyse ki günümüz teknolojisi sayesinde kalıcı dövmeleri sildirmek mümkün. Dövme silme işleminin detaylarını dövme sanatçısı Ulaş Yeşilyurt anlattı. Yeşilyurt önemli uyarılarda bulundu.

Dövme, kalıcı bir işlem. Dolayısıyla dövme yaptırma kararı iyice düşünülmeli, yaptırılacak figür de yapacak dövme sanatçısı da iyi araştırılmalı. Önceleri kalıcı dövmeleri silmek mümkün değildi. Neyse ki teknoloji ilerledi, artık lazer uygulamaları ile pişmanlığa yol açan dövmelerden kurtulmak mümkün.

DÖVME NASIL SİLİNİYOR?

Dövme sanatçısı Ulaş Yeşilyurt, lazerle dövme sildirme işleminin detaylarını şöyle anlattı: "Dövme silme için tasarlanmış lazer cihazları, ışını derinin epidermis tabakasına gönderir. Bu ışınlar kimyasal maddeyi parçalar. Vücut, parçacıklara ayrılan dövme pigmentlerini emerek zaman içinde yok eder. Lazerle dövme silme işlemi birkaç seans sürer. Genellikle 1 ya da 2 ay aralıklarla 4 ila 10 seans arasında bir plan yapılır. İşlemin tamamlanma süresi, dövmenin büyüklüğüne, rengine ve vücudun vereceği reaksiyona göre değişkenlik gösterecektir."

SİLDİRMEK YAPTIRMAKTAN ZOR

Ulaş Yeşilyurt, dövme sildirme işleminin mutlaka alanında uzman kişiler veya hekimler tarafından yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu: "Dövmesini sildirmek isteyenlerin en çok dikkat etmesi gereken husus bu; bir uzmana ya da doktora başvurmalılar. Kuaförler ya da güzellik salonlarında uygulanan dövme silme işlemi hem yasal değildir hem de kalıcı hasarlara neden olabilir. Dövmenin silinmesi, yapımından daha zor ve çok daha dikkatli olunması gereken bir işlem."

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