"Ulaşabildiğiniz herkese tedbirleri anlatın" - Son Dakika

Vali Ali Çelik, Seyitömer Beldesi'ne bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi, köylerin taleplerini dinledi. Kovid-19 salgınıyla mücadelede muhtarlardan destek isteyen Vali Çelik, "Maske, mesafe ve temizlik kuralları ihlal edilirse tehlike büyüyecek" dedi.

Kütahya'nın Seyitömer beldesine bağlı 18 köyün muhtarı Kütahya Valisi Ali Çelik'i ziyaret ederek köylerinin taleplerini iletti.

Muhtarları tek tek dinleyip taleplerini not alan Vali Çelik, kendisine iletilen taleplerin çözümü noktasında takipçi olacağını söyledi.

Covid-19 salgınıyla mücadelede muhtarlardan destek isteyen Vali Ali Çelik, "Covid-19'u grip, nezle gibi düşünmeyin. Ölümcül bir hastalıkla karşı karşıyayız. Köylerdeki vatandaşlarımıza, ulaşabildiğiniz herkese tedbirleri anlatın. Salgının önüne geçebilmek için tedbirleri ciddiyetle uygulamamız gerekiyor. Salgından korunmada dikkat etmemiz gereken en temel hususlar; maske, mesafe ve temizlik. Maske, mesafe ve temizlik kuralları ihlal edilirse tehlike büyüyecek. Ancak bu kadar hayati öneme sahip maskeyi doğru kullandığımız takdirde salgından korunuruz. Maske kolumuzda, çenemizin altında olduğunda bizi korumuyor" diye konuştu. - KÜTAHYA