Ulaşım A.Ş.'den 500 fidan daha

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş. geleneksel hala getirdiği fidan dikim etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek Sarımsaklı Barajı'na 500 fidan dikti. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geleceğe daha güzel bir ülke ve daha güzel bir şehir bırakmak için çalıştıklarını söyledi.



Ulaşım A.Ş.'nin geleneksel fidan dikme etkinliği bu kez Sarımsaklı Barajı'nda yapıldı. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Ulaşım A.Ş. personeli ve aileleri düzenlenen etkinlikte Sarımsaklı Barajı'na 500 fidan dikti.



Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, bu yıl 500 fidan diktiklerini belirterek bu rakamı her yıl artıracaklarını söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Ulaşım A.Ş.'de 1200 kişinin çalıştığını hatırlatarak "Ulaşım A.Ş.'nin diktiği ağaç sayısı 2 bin 500'e ulaştı. Her çalışana iki ağaç düşüyor; ancak bu rakama aileleri de dahil edersek 6 bine ulaşmak lazım" dedi. Ağaç ve çevreyi çok önemsediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kıyamet kopacak olsa elinizdeki ağacı dikin' diyen Allah Resulü'nün tavsiyesi ve mesajı doğrultusunda ağaç dikiyor çevreyi yeşillendiriyoruz. Yavrularımıza gelecekte daha güzel bir ülke ve daha güzel bir şehir bırakmak için dayanışma içinde çalışıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ