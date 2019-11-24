Son Dakika Haberleri: Ulaşım A.Ş.'den 500 fidan daha
Son Dakika Güncel Ulaşım A.Ş.'den 500 fidan daha - Son Dakika

Ulaşım A.Ş.'den 500 fidan daha

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş. geleneksel hala getirdiği fidan dikim etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek Sarımsaklı Barajı'na 500 fidan dikti.

Ulaşım A.Ş.'den 500 fidan daha, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş. geleneksel hala getirdiği fidan dikim etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek Sarımsaklı Barajı'na 500 fidan dikti. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geleceğe daha güzel bir ülke ve daha güzel bir şehir bırakmak için çalıştıklarını söyledi.


Ulaşım A.Ş.'nin geleneksel fidan dikme etkinliği bu kez Sarımsaklı Barajı'nda yapıldı. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Ulaşım A.Ş. personeli ve aileleri düzenlenen etkinlikte Sarımsaklı Barajı'na 500 fidan dikti.


Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, bu yıl 500 fidan diktiklerini belirterek bu rakamı her yıl artıracaklarını söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Ulaşım A.Ş.'de 1200 kişinin çalıştığını hatırlatarak "Ulaşım A.Ş.'nin diktiği ağaç sayısı 2 bin 500'e ulaştı. Her çalışana iki ağaç düşüyor; ancak bu rakama aileleri de dahil edersek 6 bine ulaşmak lazım" dedi. Ağaç ve çevreyi çok önemsediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kıyamet kopacak olsa elinizdeki ağacı dikin' diyen Allah Resulü'nün tavsiyesi ve mesajı doğrultusunda ağaç dikiyor çevreyi yeşillendiriyoruz. Yavrularımıza gelecekte daha güzel bir ülke ve daha güzel bir şehir bırakmak için dayanışma içinde çalışıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Sarımsaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı İnce'nin "Ciğerimi dağladı" dediği CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı: Sakin olmalıyız "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 16:58:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulaşım A.Ş.'den 500 fidan daha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]