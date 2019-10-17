Son Dakika Haberleri: Ulaşım A.Ş.'den Mehmetçiklere destek
Son Dakika Güncel Ulaşım A.Ş.'den Mehmetçiklere destek

Ulaşım A.Ş.'den Mehmetçiklere destek

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK'in Kartal Şehitliğini ziyaret ederek ve Mehmetçiğe mesajlar yazarak Barış Pınarı Harekatı'na verdiği desteğin ardından bir destek de Ulaşım A.Ş. personelinden geldi.

Ulaşım A.Ş.'den Mehmetçiklere destek, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK'in Kartal Şehitliğini ziyaret ederek ve Mehmetçiğe mesajlar yazarak Barış Pınarı Harekatı'na verdiği desteğin ardından bir destek de Ulaşım A.Ş. personelinden geldi. Mesaiye başlamadan önce toplu olarak İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasını okuyan Ulaşım A.Ş. personeli, selam durdu ve "Mehmetçiğimizin yanındayız" mesajı verdi.


Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden olan Ulaşım A.Ş.'den Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı bir destek geldi. Ulaşım A.Ş. personeli mesaiye başlamadan önce toplu halde asker selamı vererek İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasını okudu. "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım" dizelerini okuyan Ulaşım A.Ş. personeli, "Barış Pınarı Harekatında Ulaşım A.Ş. olarak Mehmetçiğimizin yanındayız" mesajını verdi. - KAYSERİ

Barış Pınarı Harekatı, Kayseri, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:23 Kaynak: İHA
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