Ulaşım Aksadı, Seferler Durdu! 6.5 Milyon Kilo Tuz Kullanıldı
25 dakika önce
HOLLANDA'nın en büyük havalimanı Schiphol'deki bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ertelendi.
HOLLANDA'nın en büyük havalimanı Schiphol'deki bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ertelendi. Rotterdam- Lahey
Havalimanı'nda ise uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Tren seferlerinin bir kısmı iptal edildi, bazılarında ertelemeler olabileceği yönünde uyarı yapıldı. Buzlanmaya karşı yaklaşık 6.5 milyon kilo tuz kullanıldı. Hollanda
Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), yollarda buzlanma nedeniyle ülkenin tamamında turuncu alarm (2. dereceden önemli) verildiğini duyurdu. Ülkede daha önce en uzun trafik sıkışıklığı 2017'nin aralık ayında yaklaşık bin 500 kilometreye ulaşmıştı.LONDRA CADDELERİ DE BEYAZA BÜRÜNDÜ İngiltere
'nin başkenti Londra
'da da etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir beyaz örtüyle kaplandı. Kar
yağışının şehrin batısında etkili olmaya devam ettiği öğrenildi. Meteoroloji uzmanları, geçtiğimiz hafta Londra'da azda olsa kar yağışı beklendiği ve sıcaklıkların düşeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:22
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