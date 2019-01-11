Son Dakika Haberleri: Ulaşım ana planı ocak meclisinde oylanacak

Ulaşım ana planı ocak meclisinde oylanacak

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırmak için planladığı ve hazırlık çalışmaları tamamlanan Bursa Ulaşım Ana Planı (BUAP), Belediye'nin ocak ayı meclisinde oylanacak.

Ulaşım ana planı ocak meclisinde oylanacak, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırmak için planladığı ve hazırlık çalışmaları tamamlanan Bursa Ulaşım Ana Planı (BUAP), Belediye'nin ocak ayı meclisinde oylanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:10 

Bursa, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Safranbolu'da Bez Çantalar Kurslarda Hazırlanıyor Ünlü Tenisçi Andy Murray, Sakatlıkları Nedeniyle Tenisi Bırakıyor

DJ Kerimcan Durmaz, Ablasına Son Model Cip Hediye Etti Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:37:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulaşım ana planı ocak meclisinde oylanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]