Ulaşım ana planı ocak meclisinde oylanacak
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırmak için planladığı ve hazırlık çalışmaları tamamlanan Bursa Ulaşım Ana Planı (BUAP), Belediye'nin ocak ayı meclisinde oylanacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırmak için planladığı ve hazırlık çalışmaları tamamlanan Bursa Ulaşım Ana Planı (BUAP), Belediye'nin ocak ayı meclisinde oylanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:10
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