Kayseri'de toplu ulaşımda 1 Aralık itibariyle kağıt biletler geçersiz olacak - Son Dakika

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kağıt biletlerin kullanımı 1 Aralık itibariyle kaldırılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada, kağıt bilet olarak bilinen magnetik biletlerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında kaldırıldığı bildirildi.

Toplu ulaşımı daha güvenli kullanabilmek ve bulaş riskini en aza indirmek için büyük gayret gösterildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Toplu taşıma kartı- HES kodu eşleştirme işlemi 30 Kasım'a uzatılmış olup, 1 Aralık tarihi itibarı ile kişiselleştirme özelliği olmayan kağıt biletler kullanımdan kaldırılacaktır. Toplu taşıma kartı ile HES kodu eşleştirme sayısının yeterli seviyeye ulaşmaması ve yaşanan yoğunluk nedeniyle HES kodu eşleştirme süresi 30 Kasım 2020 saat 23.59'a kadar uzatıldı."