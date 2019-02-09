Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, Vatandaşlara Ulaşım Müjdesini Verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Toplu Taşıma Şube Müdürü Mustafa Çetin, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Mustafa Gün, MHP Gördes İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat ve AK Parti Gördes İlçe Başkanı Rıza Dilcan ile birlikte mahalleye giderek toplu taşıma seferlerini başlattı.

Vatandaşlarla bir araya gelerek mahallelere verilecek toplu taşıma hizmeti ile ilgili bilgiler aktaran Daire Başkanı Hüseyin Üstün, vatandaşlardan gelen talebin dikkate alınarak Boyalı, Tepe ve Yaka Mahalleleri ile Akhisar arasında toplu ulaşım hizmetinin başlatıldığını, önümüzdeki süreçte de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde ulaşım hizmetlerine en iyi şekilde devam edeceklerini söyledi.