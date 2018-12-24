Son Dakika Haberleri: Ulaşım İçin Kendi İmkanlarımızı Kullandık "

Ulaşım İçin Kendi İmkanlarımızı Kullandık "

38 dakika önce

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, "Bütçe ve finans bizim işimiz, kıt imkanlarla neler yaptığımızı tüm Karabük'e 10 yılda gösterdik.

Ulaşım İçin Kendi İmkanlarımızı Kullandık
Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, "Bütçe ve finans bizim işimiz, kıt imkanlarla neler yaptığımızı tüm Karabük'e 10 yılda gösterdik." dedi.

Vergili, belediyede düzenlediği basın toplantısında, görevde olduğu dönemlerde yaptıkları projelerden bahsetti.

Yapacakları mega projeler olduğunun altını çizen Vergili, seçim çalışmalarına da başladıklarını söyledi.

Bugün projelerinden bazılarını kamuoyuyla paylaşan AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal'ın bazı açıklamalarına cevap veren Vergili, "Biz kesintisiz ulaşım için kendi imkanlarımız kullandık ve battı-çıktı projesini hayata geçirdik. Bütçe ve finans bizim işimiz, kıt imkanlarla neler yaptığımızı tüm Karabük'e 10 yılda gösterdik." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:06 Kaynak: AA

Rafet Vergili, MHP, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması: Hoş Görülemez AKOM'dan İstanbul'a Kar Yağışı Uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama! Van'da Eğitime 1 Günlük Kar Engeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 20:44:12. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulaşım İçin Kendi İmkanlarımızı Kullandık "
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]