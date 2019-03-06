Son Dakika Haberleri: Ulaşım Kartlarında Mobil Hizmet Dönemi

Ulaşım Kartlarında Mobil Hizmet Dönemi

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanması için mobil ofis uygulaması başlattı.

Ulaşım Kartlarında Mobil Hizmet Dönemi, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanması için mobil ofis uygulaması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mevcut sabit hizmet ofisleri haricinde yerinde hizmet amaçlanarak geliştirilen proje kapsamında, karavanlarla hizmet verilecek.

Projeyle özellikle okul dönemlerinde artan yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

İlk uygulamasına Karamürsel iskelesinde başlanan mobil ofisin karavanı, üzerine yerleştirilen güneş panelleri vasıtasıyla kendi enerjisini üretiyor. Proje kapsamında 70 istasyonla hizmet verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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