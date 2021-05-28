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Ulaşım Park çalışanlarına yüzde 45 zam - Son Dakika

Ulaşım Park çalışanlarına yüzde 45 zam

28.05.2021 17:19
Ulaşım Park çalışanlarına yüzde 45 zam, System.String[]

Ulaşım Park AŞ çalışanlarına yüzde 45 zam veren Başkan Büyükakın, gece zammı müjdesi isteyen personele "Gece zammınız hayırlı olsun" diyerek karşılık verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ulaşım Park A.Ş bünyesinde çalışan personeli kapsayan ikinci dönem toplu iş sözleşmesi, Ana Hizmet Binası önünde düzenlenen programda imzalandı. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yürürlükte olacak.

DAVUL ZURNAYLA KUTLADILAR

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Demiryol-İş Genel Sekreteri Hüseyin Kaya, Türk-İş Bölge Sorumlusu Adnan Uyar, Türk-İş İl Temsilcisi Yakup Yıldız, Ulaşım Park A.Ş Genel Müdürü Murat Sağlam, Yerel-Sen Genel Sekreteri Ali Danış, Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman ve sendika yöneticileri katıldı. İmza töreni öncesi Ulaşım Park A.Ş çalışanları davul zurna eşliğinde sözleşmeyi kutladı.

EN DÜŞÜK ÜCRETE YÜZDE 45 ARTIŞ

Sözleşme kapsamında günlük ücretlere 10 TL seyyanen ücret eklendi. En düşük işçi ücretlerinde yüzde 45 gibi yüksek bir oranda artış yapıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN SÜRPRİZ

Sözleşmede Başkan Büyükakın bir de sürpriz yaptı. Başkan Büyükakın, çalışanlara gece zammı müjdesi verdi. İmzalanan sözleşme ile Başkan Büyükakın, Kocaeli halkına hizmet eden Ulaşım Park personelini memnun etmiş oldu.

SÖZLEŞME ÇALIŞANLARIMIZIN LEHİNE OLDU

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Elimizden gelenin en iyisini verdik" dedi. Başkan Büyükakın, "Belde AŞ sözleşmesinde olduğu gibi Ulaşım Park AŞ ile de çalışanlarımız lehine çok iyi bir sözleşme yaptık. Arkadaşlarımıza verebileceğimizin en yükseğini vermek için tüm imkanlarımızı zorluyoruz" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK YEVMİYE 160 TL

Başkan Büyükakın, şöyle konuştu: "Ücreti düşük olan kardeşlerimiz ile yüksek ücret alan kardeşlerimiz arasındaki farkı azaltmak için seyyanen zam yaptık. En düşük yevmiye 160 TL oldu. Brüt yevmiyedeki fark yüzde 32,35 oldu.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI HARÇLIĞI

Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 3500 TL bayram harçlığını vereceğiz. Bu bayram parasını ilk defa vermiş olacağız.

YEMEK ÜCRETİ YÜZDE 28 ARTTI

Yemek ücretini çalışılan her bir gün için 23,42 TL'den 30 TL'ye çıkardık. Artış oranı yüzde 28 oldu.

YÜZDE 45'LİK ARTIŞ

Evli ve çocuklu bir personelimizin maaşında en az yüzde 45'e varan iyileştirme olacak. Toplam brüt ücret 4678 TL'den 6803 TL'ye çıkacak"

GECE ZAMMI MÜJDESİ

Müjde isteyen personele seslenen ve "Ne istiyorsunuz? Ne müjdesi vereyim?" diye soran Başkan Büyükakın, işçilerin gece zammı isteğine "Tamam o zaman, gece zammı da olsun. Hayırlı olsun" dedi.

FARKLAR 15 HAZİRAN'DA YATACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, farkların ne zaman yatacağını da açıkladı. Farkların 15 Haziran'da yatacağını söyleyen Başkan Büyükakın, "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEYE KATKI SUNANIN YANINDAYIZ"

Türk-İş Bölge Sorumlusu Adnan Uyar, "Bu ülkenin geleceğine kim katkı sunuyorsa Türk-İşi olarak biz onun yanındayız" dedi. Uyar, "İktidarıyla muhalefetiyle kim ülkenin büyümesine, gelişmesine katkı sunuyorsa biz onun yanındayız. Ülkemize kim ihanet ediyorsa biz onun karşısındayız" şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Pandeminin tüm dünyayı esir aldığını söyleyen Yaman, "Sağlıkçılardan sonra bu pandemiden en çok etkilenen gruplardan biri de ulaşım personelimizdir. Ayrıca Filistin'de kan akıtan İsrail'i şiddetle kınıyorum. Onlara barış ve huzurun gelmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

BAYRAM HARÇLIĞI 3500 TL

Diğer yandan gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi kapsamında personelin sosyal haklarında da iyileştirmeler yapıldı. Bu kapsamda personele Kurban Bayramında 2000 TL, Ramazan Bayramında 1500 TL bayram harçlığı verilecek. Ayrıca brüt 675 TL yıllık izin harçlığı da yılda bir defa olmak üzere ödenecek.

İZİNLER 2'ŞER GÜN ARTIRILDI

İşçilerin izinleri 2'şer gün artırılırken daha önce yapılan sözleşmede yer almayan anne ve baba ölümü halinde ölüm ücreti de sözleşmeye dahil edildi.

100 BÜRO ÇALIŞANI SENDİKALI OLDU

Sözleşme kapsamında kapsam dışı olan yaklaşık 100 büro çalışanı kapsam içine alınarak sendikalı oldu ve sözleşmeden yararlanacak hale geldi. Yapılan sözleşme kapsamında işçilere günlük 10 lira risk tazminatı verilecek.

Bülten No: 806

Tahir Büyükakın, Türk Lirası, Kocaeli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ulaşım Park çalışanlarına yüzde 45 zam - Son Dakika


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