Bakan Karaismailoğlu: Taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar, projelerimizi eleştiriyor (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , 'Nurdağı- Gaziantep Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakan Karaismailoğlu'na törende Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin , milletvekilleri ve kurum müdürleri eşlik etti.

GAZİANTEP - Bakan Karaismailoğlu: 'Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım, ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir'

Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

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