Son Dakika Haberleri: Ulaşım ve Yol Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Ulaşım ve Yol Güvenliği Toplantısı Yapıldı

32 dakika önce

Malatya'da yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin yol ve trafik güvenliğinin sağlanması konulu toplantı düzenlendi.

Ulaşım ve Yol Güvenliği Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Malatya'da yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin yol ve trafik güvenliğinin sağlanması konulu toplantı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, Valilik binasında gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede meydana gelen otobüs kazalarını duyduklarında üzüldüklerini belirterek, "Vatandaşlarımız hayatını kaybediyor, yaralananlar oluyor, ciddi maddi kayıplar meydana geliyor. Bizim devlet olarak yol ve trafik denetimlerimiz var. Ancak bu kazaların önüne geçebilmek için de özellikle firma sahipleri olarak sizlerin göstereceği hassasiyet önemli. Personellerinize yönelik eğitim çalışmalarınızla İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün koymuş olduğu standartlara uyma konusunda hassas olacağınıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Baruş'un konuşmasının ardından İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Er tarafından sunum yapıldı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Zeki Soyak, Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ve otobüs firmalarının yetkilileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:47 Kaynak: AA

Aydın, Malatya, Güncel
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