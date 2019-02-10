Ulaşım Yatırımları Hız Kesmiyor

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1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde tamamlanan yolu inceledi.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde tamamlanan yolu inceledi. Aktaş, 26 metre genişliğinde ve bin 200 metre uzunluğundaki yolun sanayi bölgesini kullanan araçlar için rahat bir nefes aldırdığını söyledi.

Bursa'yı karış karış gezerek sorunlara yerinde çözüm üreten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay ve AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin ile birlikte Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi. Sanayi bölgesi yolunun Büyükşehir Belediyesi ve Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nin ortak çalışmasıyla tamamlandığını belirten Aktaş, ıslah çalışmaları bittiğinde sanayi bölgesinin Bursa için değer üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yapan sanayi bölgelerinden biri olmaya devam edeceğini söyledi.

Tamamlanan yol çalışması ile ilgili bilgi veren Aktaş "Bursa sanayi bölgeleriyle, sanayileri ve ihracatı ile güçlü bir şehir. Bunu daha verimli kılabilmek adına yapılmış güzel bir çalışmayı yerinde inceledik. Göreve geldiğimden kısa bir süre sonra Kayapa Sanayi Bölgesi'ndeki sanayicilerimizin bu yol ile alakalı talepleri oldu. Sanayici ve üreticinin istekleri değerli ve önemli. 26 metre genişliğinde bin 200 metre uzunluğundaki bu yolu Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak asfaltladık. Kayapa Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından da alt yapı çalışmaları yapıldı. Nihayetinde 2 milyon TL civarında bir bedel tarafımızdan harcandı. Diğer müştemilatlar ve detaylar tamamlandığında pırıl pırıl bir yol ortaya çıkmış olacak. Şuan özellikle sanayi bölgesini kullanan ağır tonajlı araçların memnuniyetlerini sanayici arkadaşlarımız bize iletti. Sanayi bölgemize ve Bursa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:00 Kaynak: İHA

Alinur Aktaş, Organize Sanayi Bölgesi, Kayapa, Bursa, Güncel
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