Ulaşım zammından vatandaş da şoförler de memnun değil - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME kararıyla taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı. Yeni yapılan zamdan taksi ve dolmuş şoförleri memnun olmadıklarını dile getirirken vatandaşlar yüzde 11 oranında zammı yüksek bulduğunu söyledi.

2020 yılının son UKOME toplantısında minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 oranında zam yapıldı. Yeni zamla minibüs ücretlerinde en kısa mesafe 2,50'den 2,75 liraya çıktı. En uzun mesafe de 3,70 liradan 4 liraya yükseldi. Taksiler için açılış ücreti ise 5 liradan, 5,55 liraya çıkarıldı. Taksi, minibüs ve dolmuş şoförleri yeni zammı yetersiz bulduklarını dile getirirken, vatandaşlar da zam oranını fazla bularak memnun olmadıklarını ifade etti.

Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma yerine çoğunlukla taksi kullandığını belirten Bahar Ünlüer, "Eski fiyatlar da çok uygun değildi daha da zamlı halini düşünemiyorum. Kullanıyoruz mecburen ama fiyatlar yüksek. Kısa mesafe bile çok yükseldi" dedi.Taksi şoförü Oktay Öztürk ise "Zam gelmesi hiç iyi olmadı, gelmesini de istemiyorduk. Çok düşük zam yapıldı. Bu zam mal sahibine mi yarayacak, çalışana mı yaracak? Bu zam şimdi vatandaşa da zarar. Taksicilerden kimse istemiyor bu zammı. İş yok insanlar taksiye binemiyor, iyice taksi kullanan sayısı azalacak" diye konuştu. Bir başka taksi şoförü de "Bu pandemi döneminde biz de çok zam almak istemiyoruz ama bizim de sabit giderlerimiz var ama yapacak bir şey yok. Normalde bu zam az" diye konuştu.Dolmuş şoförü Mehmet Hayri Çalka da "Hiç zam gelmeseydi daha iyiydi. Yüzde 11 zam hiçbir şey fark ettirmez. Bu zam bizi hiç tatmin etmedi. Yasaklar var zaten haftanın üç günü eksik kapasite çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.