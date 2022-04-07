ULAŞIM ZAMMINI TURNİKELERDEN ATLAYARAK PROTESTO ETTİLER - Son Dakika
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ULAŞIM ZAMMINI TURNİKELERDEN ATLAYARAK PROTESTO ETTİLER

07.04.2022 11:20

KADIKÖY Uzunçayır metro istasyonunda toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto eden bir grup, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti.

KADIKÖY Uzunçayır metro istasyonunda toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto eden bir grup, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti.

Uzunçayır metro durağında toplanan Öğrenci Kolektifleri adlı grup, İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto etti. Açıklama yapan bir grup üyesi, 'Ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zam nedeniyle burada bir araya geldik. Yapılan zam kararını kabul etmiyoruz. Zamlar geri alınmasını istiyoruz" dedi .Açıklamadan sonra 'Ulaşım Zamları Geri Alınsın", "Ulaşım Hakkı Engellenemez" diye slogan atan grup üyeleri, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti. Turnikeleri geçen grup alkışlarla durağa doğru yürüdü.

ULAŞIM ZAMMINI TURNİKELERDEN ATLAYARAK PROTESTO ETTİLER
ULAŞIM ZAMMINI TURNİKELERDEN ATLAYARAK PROTESTO ETTİLER
ULAŞIM ZAMMINI TURNİKELERDEN ATLAYARAK PROTESTO ETTİLER

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İstanbulkart, Uzunçayır, Protesto, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ULAŞIM ZAMMINI TURNİKELERDEN ATLAYARAK PROTESTO ETTİLER - Son Dakika


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