Ulaşıma akıllı kavşaklarla 'Yıldırım' çözüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent içi ulaşımı daha modern hale getirme hedefiyle gerçekleştirilen yatırımlara, Yıldırım İlçesi'ndeki 'Samanlı (11 Eylül Bulvarı) Caddesi – Muhsin Yazıcıoğlu (Köklü) Caddesi' ve 'Yunus Emre Caddesi – Yıldırım Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi' akıllı kavşak uygulamaları da ekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım İlçesi'nde çalışmalarına başlanan 'Samanlı Caddesi– Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi' ve 'Yunus Emre Caddesi – Yıldırım Spor Kompleksi' akıllı kavşak uygulamalarında incelemelerde bulundu.

"Trafik daha seri akacak"

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'nın ulaşımına yoğun emek verdiğini belirten Başkan Aktaş, "Samanlı Caddesi - Köklü Caddesi' ve 'Yunus Emre Caddesi - Yıldırım Spor Kompleksi' akıllı kavşak uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalarla bölgede daha seri bir trafik akışını sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle bebe konfeksiyon sektörünün çok geliştiği ve şehrin doğu yakasında ticari sirkülasyonun yoğun olduğu bu bölgeyi tamamen rahatlatmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kısa sürede tamamlanacak

Çalışmaları kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Aktaş, trafiğin daha sağlıklı hale gelmesiyle bölge ticaretinin de hızlanacağını ifade etti. Başkan Aktaş, çalışmaların detayını da paylaşarak, "Burada orta refüj kaldırılıp Köklü Cadde'den Samanlı Caddesi'ne çıkış yapılarak Çevre Yolu ve 11 Eylül Bulvarı'na bağlantı sağlandı. Yıldırım Spor Kompleksi kavşağındaki çalışmalar ile dönüşler için ilave şerit yapıldı. Ayrıca Çevre Yolu'ndan gelen araçların Yavuz Selim Mahallesi'ne güvenli giriş sağlaması için orta refüj yapıldı. Yıldırım Spor Kompleksi Akıllı Kavşağı ile Mevlana Mahallesi'nin 11 Eylül Bulvarı'na kontrollü çıkışı sağlandı" dedi.

Şerit düzenlemesi ve ilavelerinin de yapıldığı kaydeden Aktaş, "Yunus Emre Caddesi - Yıldırım Spor Kompleksi Akıllı Kavşak uygulaması kapsamında, Samanlı Caddesi - Yunus Emre Bulvarı kesişiminde 650 metre bordür, 1100 metrekare parke imalatları devam ediyor. Yunus Emre Mahallesi Samanlı Caddesi-Köklü Caddesi Akıllı Kavşak Projesi kapsamında da 650 metre bordür, 2500 metrekare parke, 500 metrekare otopark cebi yapılıyor. Kavşak bölgesinde yaklaşık 2 kilometrelik alanın sıcak asfalt kaplaması da yenileniyor" şeklinde konuştu.