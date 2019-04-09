Son Dakika Haberleri: Ulaşıma Büyükşehir İmzası

Ulaşıma Büyükşehir İmzası

32 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha kolay ulaşılabilir şehir hedefiyle 17 ilçede de ulaşım yatırımlarına devam ediyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha kolay ulaşılabilir şehir hedefiyle 17 ilçede de ulaşım yatırımlarına devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından hem şehir merkezinde, hem de ilçelerde yapılan yatırımlarla ulaşımın daha da rahatladığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan ve geçtiğimiz günlerde ulaşıma açılan Panayır Köprülü Kavşağı'nın aydınlatmaları da Büyükşehir tarafından yapıldı. Köprülü kavşak ve bağlantı yollarının aydınlatılması çerçevesinde Panayır köprülü kavşağı yeşil alan bölümüne aydınlatma panosu konularak hem köprülü kavşak hem de tali yollarının aydınlatma beslemeleri yapıldı.

Çalışmalarda aydınlatma için toplam 49 adet galvanizli aydınlatma direği ve 74 adet 150W sodyum buharlı aydınlatma armatürü tesis edildi. Kullanılan bütün malzemelerin TEDAŞ'ın ilgili teknik şartnamelerine uygun olarak seçildiğini belirten yetkililer, çalışmaların tamamen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü teknik personel ve işçileri tarafından yapıldığını da vurguladı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Karacabey İlçesi Karakoca Mahallesi'nde de 1500 metre köy içi asfalt kaplama imalatının da tamamlandığı belirtildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:18 Kaynak: İHA

Köprülü, Bursa, Güncel
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