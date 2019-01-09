Ulaşıma Kapanan Bingöl ve Diyarbakır Yolu Açıldı

Ulaşıma kapanan Bingöl ve Diyarbakır yolu açıldıELAZIĞ - Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma izin verilmeyen Bingöl ve Diyarbakır yolu trafiğe açıldı.

Ulaşıma kapanan Bingöl ve Diyarbakır yolu açıldı



ELAZIĞ - Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma izin verilmeyen Bingöl ve Diyarbakır yolu trafiğe açıldı.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle, geçici olarak kapatılan Bingöl ve Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı. Gece saat 03: 00 itibari ile dinlenme tesisinde bekletilen 20 otobüs ve sivil araçlardaki vatandaşlara, Türk Kızılayı Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi tarafından 500'er adet helva, ekmek, su dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için İl Özel İdaresi ve Karayolları yolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin de kontrollü şekilde ulaşımı sağladığı aktarıldı.

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