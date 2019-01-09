Son Dakika Haberleri: Ulaşıma Kapanan Bingöl ve Diyarbakır Yolu Açıldı

Ulaşıma Kapanan Bingöl ve Diyarbakır Yolu Açıldı

1 saat önce

Ulaşıma kapanan Bingöl ve Diyarbakır yolu açıldıELAZIĞ - Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma izin verilmeyen Bingöl ve Diyarbakır yolu trafiğe açıldı.

Ulaşıma kapanan Bingöl ve Diyarbakır yolu açıldı

ELAZIĞ - Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma izin verilmeyen Bingöl ve Diyarbakır yolu trafiğe açıldı.
Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle, geçici olarak kapatılan Bingöl ve Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı. Gece saat 03: 00 itibari ile dinlenme tesisinde bekletilen 20 otobüs ve sivil araçlardaki vatandaşlara, Türk Kızılayı Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi tarafından 500'er adet helva, ekmek, su dağıtımı yapıldığı bildirildi.
Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için İl Özel İdaresi ve Karayolları yolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Güvenlik güçlerinin de kontrollü şekilde ulaşımı sağladığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:49 Kaynak: İHA

Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Palulular Derneği Başkanı'ndan Palu Ailesine Tepki: Sadece Soyadı Benzerliği, Bizim Yapımızda Sevgi Vardır Giresun'da Film Gibi Firar! Ziyaretçi Kılığında Cezaevinden Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 19:22:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulaşıma Kapanan Bingöl ve Diyarbakır Yolu Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]