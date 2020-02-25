Ulaşıma kapanan Iğdır-Ağrı kara yolu 5 saat sonra trafiğe açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaşıma kapanan Iğdır-Ağrı kara yolu 5 saat sonra trafiğe açıldı - Son Dakika

Ulaşıma kapanan Iğdır-Ağrı kara yolu 5 saat sonra trafiğe açıldı

6 saat önce

Yoğun kar yağışıyla ulaşıma kapanan Iğdır-Ağrı kara yolu, 5 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışıyla ulaşıma kapanan Iğdır- Ağrı kara yolu, 5 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan Pamuk Geçidi, bölgede etkili olan kar yağışının ardından öğle saatlerinde ulaşıma kapandı.

Çok sayıda tır ve aracın yoldan çıktığı, birçok aracın da mahsur kaldığı yolun yeniden ulaşıma açılması için Karayolları 184. Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Karayolları ekipleri yol açma çalışması yaparken, bir yanda da yolda kalan tırları greyder ile çekerek kurtarma çalıştı.

Polis ve jandarma ekipleri Iğdır ve Doğubayazıt kent merkezlerinden yolu ulaşıma kapatıp yolun açılmasını bekledi.

Yolda mahsur kalan sürücülerden Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Erzurum'dan bu yolu kullanarak Doğubayazıt'a gidiyordum. Aniden bastıran kar yağışı ve tipide mahsur kaldım. Allah devletimize zeval vermesin, ekipler gelip bizi kurtardılar." dedi.

Vatandaşlardan Ensar Tekin de, Kars'a turistlik gezi için yolcu götürdüklerini, yolcularının güvenliğini sağlamak amacıyla, kaygan olan yolda kaza yapmamak için araçlarının lastiğine zincir taktıklarını belirtti.

Ulaşıma kapanan yol ekiplerin sürdürdüğü 5 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Ulaşıma kapanan Iğdır-Ağrı kara yolu 5 saat sonra trafiğe açıldı

Ağrı Dağı, Iğdır, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:56 Kaynak: AA
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