Son Dakika Haberleri: Ulaşıma kapanan yol havadan görüntülendi
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Ulaşıma kapanan yol havadan görüntülendi

3 dakika önce

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-650 karayolu, sel nedeniyle trafiğe kapandı.

Ulaşıma kapanan yol havadan görüntülendi, System.String[]
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-650 karayolu, sel nedeniyle trafiğe kapandı. Ulaşıma kapanan yol havadan da görüntülendi. D-650 karayolu üzerindeki Sakarya-Bilecik yolu Geyve mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Aşırı yağış nedeniyle D-650 karayolunda su göleti oluştu. Toprak kayması nedeniyle Geyve istikameti ulaşıma kapandı. Kapanan yolda yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Kapanan yolda oluşan araç kuyrukları havadan görüntülendi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:46 Kaynak: İHA
Sakarya, Geyve, Türkiye, Güncel
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