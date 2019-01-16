Son Dakika Haberleri: Ulaşıma Kar Engeli

Ulaşıma Kar Engeli

1 saat önce

Kar yağışı nedeniyle Kayseri'de 191 mahallenin, Yozgat'ta 27 ve Kırşehir'de 7 köyün yolu ulaşıma kapandı.

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Kar yağışı nedeniyle Kayseri'de 191 mahallenin, Yozgat'ta 27 ve Kırşehir'de 7 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri'de gece etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi bulurken, ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ile Yeşilhisar ilçesinde 191 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

-Yozgat

Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle Çayıralan ilçesinde 20, Sorgun ilçesinde ise 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Belediye ekipleri, yolları açma çalışmalarına devam ediyor.

Kırşehir

Kırşehir'de sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Mucur ve Boztepe ilçelerinde 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi 5 ekiple ilçelerdeki kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın devam etmesi nedeniyle Akçakent, Akpınar ve diğer ilçelerde de ekipler hazır bekletiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:51 Kaynak: AA

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