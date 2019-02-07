Ulaşıma Kar Engeli
13 dakika önce
Sivas-Malatya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Sivas- Malatya
kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Sivas-Malatya karayolu trafiğe kapandı.
Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Kangal
ilçesi girişinde bekletiliyor.
Öte yandan il merkezinde de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:46 Kaynak: AA
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