Ulaşıma kar engeli - NİĞDE - Son Dakika

Ulaşıma kar engeli - NİĞDE
6 saat önce
Nevşehir ve Niğde'de kar nedeniyle 41 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Nevşehir ve Niğde'de kar nedeniyle 41 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Niğde
Dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Niğde Belediyesi ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.
Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu kentte, Niğde- Çiftlik kara yolunun bazı bölümleri ile 20 köy ve mahallede ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları 64. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:11 Kaynak: AA
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