Ulaşıma kar etkisi - Son Dakika

Elazığ ve Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle 812 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre de merkeze bağlı 76, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürürken, kent merkezinde ise yaklaşık 120 belediye personeli kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Kar nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yardım etti.