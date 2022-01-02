Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli - Son Dakika

Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan'da bugün yeniden etkisini gösteren kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken trafikte de aksamalar yaşandı. Kar ve tipi nedeniyle Ardahan- Çıldır Mozaret geçidi ile Ardahan-Posof yolu Ulgar dağı mevkisinde görüş mesafesinin 1 metreye düştüğü belirtilirken sürücülerin bu güzergahlarda dikkatli seyretmeleri vurgulandı. Olumsuzluk yaşanmaması için Ardahan-Şavşat kara yolunda ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, sürücülere takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.