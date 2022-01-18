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Sivas'ta ulaşıma kar engeli...Araçların geçişi durduruldu - Son Dakika

Sivas'ta ulaşıma kar engeli...Araçların geçişi durduruldu

18.01.2022 21:23

Sivas'ta ulaşıma kar engeli...Araçların geçişi durduruldu Sivas'ta etkili olan yoğun kar yaşıyla birlikte İmranlı çıkışında yüksek tonajlı araçların yanı sıra kar lastiği olmayan ve zincirsiz araçların da geçişleri durduruldu.

Sivas'ta ulaşıma kar engeli...Araçların geçişi durduruldu

SİVAS - Sivas'ta etkili olan yoğun kar yaşıyla birlikte İmranlı çıkışında yüksek tonajlı araçların yanı sıra kar lastiği olmayan ve zincirsiz araçların da geçişleri durduruldu.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İmranlı ilçesi çıkışında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Olası kazaları engellemek için polis ekipleri bölgede yüksek tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Öte yandan zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlarda polis ekipleri tarafından durduruluyor. Karayolları ekipleri ise kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken yollarda tuzlama ve temizleme çalışmaları yapılıyor.

Sivas'tan Iğdır'a giden Faruk Doğan, "Ben şuan yoğun kar yağışı nedeniyle İmranlı'da ekipler bizi durdurdu, bırakmıyorlar. Bizde zincir takmaya çalışacağız. Takabilirsek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Sivas'ta ulaşıma kar engeli...Araçların geçişi durduruldu
Sivas'ta ulaşıma kar engeli...Araçların geçişi durduruldu
Sivas'ta ulaşıma kar engeli...Araçların geçişi durduruldu
Sivas'ta ulaşıma kar engeli...Araçların geçişi durduruldu
Sivas'ta ulaşıma kar engeli...Araçların geçişi durduruldu
Sivas'ta ulaşıma kar engeli...Araçların geçişi durduruldu
Sivas'ta ulaşıma kar engeli...Araçların geçişi durduruldu
Sivas'ta ulaşıma kar engeli...Araçların geçişi durduruldu
Sivas'ta ulaşıma kar engeli...Araçların geçişi durduruldu

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İmranlı, Polis, Sivas, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta ulaşıma kar engeli...Araçların geçişi durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta ulaşıma kar engeli...Araçların geçişi durduruldu - Son Dakika
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