Son Dakika Haberleri: Ulaşıma Sis Engeli

Ulaşıma Sis Engeli

35 dakika önce

Ağrı'da yoğun sis nedeniyle Ağrı-Ankara uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Ağrı'da yoğun sis nedeniyle Ağrı- Ankara uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Ağrı'da üç gündür özellikle sabah etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Sis nedeniyle Anadolu Jet'in, Ankara Esenboğa ile Ağrı Ahmed-i Hani havalimanları arasında yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Kentte ana caddelerde ve çevre yolundaki sürücüler de sis dolayısıyla ilerlemekte güçlük çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:44 Kaynak: AA

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