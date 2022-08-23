"Kilit kavşak" Kırıkkale'de ağır tonajlı araçlara yönelik denetimler artırıldı - Son Dakika
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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de ağır tonajlı araçlara yönelik denetimler artırıldı

23.08.2022 13:16
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de ağır tonajlı araçlara yönelik denetimler artırıldı

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, ağır tonajlı tır, kamyon ve yolcu otobüslerine yönelik denetimler artırıldı.

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, ağır tonajlı tır, kamyon ve yolcu otobüslerine yönelik denetimler artırıldı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarının ardından Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında denetime tabi araçları tek tek durdurdu.

Araçların rutin ehliyet, muayene ve sigorta kontrollerini yapan ekipler, tonaj ve evrakları, lastiklerin durumunu, bazı taşıtların izin belgelerini, takograf çıktılarından hız ve kullanım süreleri ile takografa farklı cihazlar takılıp takılmadığını denetledi.

Ekipler, denetimler sırasında hız limitini aşan 2 tır ile bir yakıt tankeri sürücüsüne, reflektörü bulunmayan tır sürücüsüne ve emniyet kemerini arkadan taktığı ve yangın tüpü bulundurmadığı tespit edilen kamyon sürücüsüne idari para cezası uyguladı.

Tır sürücüsü Volkan Yılmaz, gazetecilere, ağır tonajlı araç sürücüleri olarak sağ şeritten gittiklerini belirterek, yeni araçların eskilerine göre daha konforlu ve bakımlı olduğunu söyledi.

Eski araçların arıza konusunda biraz daha sıkıntılı olduğunu anlatan Yılmaz, "Bakımları yapılmazsa arıza çıkartabiliyor ve kazalara sebep olabiliyor. Kaza yerlerinde de ekipler zaten gerekli önlemleri alıyor ancak bazen yoğunluk olabiliyor. Vatandaşlar olarak da kaza yerinde yoğunluk yapmaya gerek yok. Bu zaman zaman büyük araç kullanan sürücüler için sıkıntı oluyor. Biz de hız sınırlarına dikkat ediyoruz. Yoksa kazalara sebebiyet verilebiliyor ve cezalar kaçınılmaz oluyor." diye konuştu.

Yolcu otobüsü sürücüsü Ramazan Özgörke de denetimlerin artırılmasının güzel olduğunu dile getirdi.

Şoförlerin de çok daha dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Özgörke, "Kazalara neden olmamak için elimizden geleni yapmamız lazım. Polis memurları daima yollarda ve denetimlerini gerçekleştiriyor. Hız sınırına kesinlikle uyuyoruz. Zaten uyulmadığı takdirde böyle kazalar meydana geliyor." dedi.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Tragger, Ankara, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de ağır tonajlı araçlara yönelik denetimler artırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Kilit kavşak" Kırıkkale'de ağır tonajlı araçlara yönelik denetimler artırıldı - Son Dakika
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