43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim: Otobüs, tır, kamyon tek tek durduruldu - Son Dakika
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43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim: Otobüs, tır, kamyon tek tek durduruldu

23.08.2022 18:07

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, ağır tonajlı tır, kamyon ve yolcu otobüslerine yönelik denetimler artırıldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, ağır tonajlı tır, kamyon ve yolcu otobüslerine yönelik denetimler artırıldı.

Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarının ardından 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetime tabi araçlar trafik kontrol noktalarında tek tek durduruldu. Ağır tonajlı tır, kamyon ve yolcu otobüslerine yönelik denetim yapıldı. Sürücülerin ve araçların evraklarını kontrol eden ekipler, bazı taşıtların izin belgelerini, yangın tüpü, takograf çıktılarından hız ve kullanım sürelerini denetledi. Otobüslerde de yolculara emniyet kemeri uyarısı yapıldı. Bir sürücüye de 880 lira takograf para cezası uygulandı.

Yozgat'tan İstanbul'a seramik taşıyan tır şoförü Necmi Özer, "Yollardaki denetimler bu kazalardan dolayı sıklaştı. Kazalarda bizi çok üzdü. Türk polisimizden de Allah razı olsun denetimlerini devamlı sürdürüyorlar. Çok başarılı bir denetim var" dedi.

"Sürücüler uykusuz yola gitmesinler"

Sürücülerin yorgun halde yola çıkmamalarını tavsiye eden Özer, "Şimdiki araçların hepsi yeni. Araçların arızlarını gösteriyor. Sürücüler uykusuz yola gitmesinler, lastiklerine de dikkat etsinler. Ellerinden geldikçe sıcakta yola çıkmasınlar. Araçların genel bakımlarını yaptırsınlar. Lastiklerini devamlı kontrol etsinler. Bir ön lastik patladığı zaman o arabadan bir şey beklemeyin. Bu araba 40 ton, 40 tonu durduramazsınız. Freni devamlı yüklendikçe ısınıyor. Normalde şuanda 38 derece sıcaklık var. Bu asfaltın sıcaklığı 40 derece. Frene bastıkça balata yanıyor. Yandıkça da boşalmaya gider. Isındıkça da fren kendi kendini bırakır. Bıraktığı zaman da Allah'a emanet" diye konuştu. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Gaziantep, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim: Otobüs, tır, kamyon tek tek durduruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim: Otobüs, tır, kamyon tek tek durduruldu - Son Dakika
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