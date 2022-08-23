'Kilit kavşak'ta ağır tonajlı araç denetimi - Son Dakika
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'Kilit kavşak'ta ağır tonajlı araç denetimi

23.08.2022 14:06

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de; TIR, kamyon ve yolcu otobüsleri denetlendi.

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de; TIR, kamyon ve yolcu otobüsleri denetlendi. Trafik kurallarını ihlal eden şoförlere ise idari para cezası uygulandı.

Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen kazaların ardından ulaşımda 'kilit kavşak' olan Kırıkkale'de, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda TIR, kamyon ve yolcu otobüslerine yönelik denetim yapıldı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin ehliyet, muayene ve sigorta kontrollerinin ardından araçların lastik durumunu ve takograf çıktılarını inceledi. Ekipler, denetimler sırasında hız limitini aşan 2 TIR ile 1 yakıt tankeri şoförüne, reflektörü bulunmayan TIR'ın şoförüne, emniyet kemerini arkadan taktığı ve yangın tüpü bulundurmadığı tespit edilen kamyon şoförüne idari para cezası uyguladı.

Denetime giren TIR şoförü Volkan Yılmaz ile otobüs şoförü Ramazan Özgörke, trafik kurallarına uyduklarını, kazaların önlenmesini noktasında da denetimlerin önemli olduğunu belirtti.

YORUMLAR
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43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim: Otobüs, tır, kamyon tek tek durduruldu 43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim: Otobüs, tır, kamyon tek tek durduruldu İş İnsanı Bora Yazır'dan Gaziantep ve Mardin'deki Kazalara İlişkin Taziye Mesajı İş İnsanı Bora Yazır'dan Gaziantep ve Mardin'deki Kazalara İlişkin Taziye Mesajı
Kaynak: DHA

Kırıkkale, Gaziantep, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kilit kavşak'ta ağır tonajlı araç denetimi - Son Dakika

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