Ulaşımda abonman tarifesi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaşımda abonman tarifesi başladı - Son Dakika

Ulaşımda abonman tarifesi başladı

6 saat önce

Samsun'da yeni yılda toplu taşımada abonman tarifesi hizmete girdi.

Ulaşımda abonman tarifesi başladı, System.String[]

Samsun'da yeni yılda toplu taşımada abonman tarifesi hizmete girdi.


Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş (SAMULAŞ) yeni yılda otobüs ve tramvayda beklenen abonman tarifesinin hizmete girdiğini duyurdu. Eğitim Samkart için öğrenci öğretmen abonman tarifesi 30 gün süre kullanım için 50 biniş 90 TL, 75 biniş 125 TL, 100 biniş 150 TL ve 150 biniş 225 TL olarak açıklandı. Ekstra Samkart (Sarı Samkart) için sivil abonman tarifesi ise 30 gün süre kullanım için 50 biniş 130 TL, 75 biniş 190 TL, 100 biniş 240 TL, 150 biniş 350 TL olarak duyuruldu.


Yeni yılın ilk dakikalarında sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız aylık abonmanlık tarifemiz 20 aralık 2019 tarih ve 2019/7 UKOME kararıyla onaylanmış ve 31 aralık 2019 tarihi itibariyle uygulamaya geçilmiştir. Abonmanlık tarifenizi belirledikten sonra Samkart Başvuru Merkezimizden veya bireysel bayilerimizden yükleme yapabilirsiniz. Tramvay duraklarımızdaki otomatik ödeme cihazlarımızdan abonmanlık yüklemesi yapılamamaktadır. Almış olduğunuz abonman tarifenizi turnike veya toplu taşıma araçlarında kullanmadan önce dilediğiniz takdirde geri alabilirsiniz. Yalnız tarife aldıktan sonra kartınızı herhangi bir cihazda veya turnikede okuttuğunuzda iade hakkınız olmayacaktır" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 kiloluk levrek, 500 liradan satılıyor
Ucuz ekmek sattığı için davalık olan esnaf, hukuk mücadelesini kazandı! Yeni yılda da ekmeği zamsız satacak İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor Ankara'da ekmeğe bir yılda ikinci zam geldi

Son Dakika Haberleri
18:26 Diyarbakır'da damı çöken evde enkaz altında kalan kişi öldü - Son Dakika
18:24 İzmir'de büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Son Dakika
18:22 Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyor - Son Dakika
18:20 İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösterdi - Son Dakika
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika
17:22 Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 18:31:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulaşımda abonman tarifesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]