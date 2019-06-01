Ulaşımda bayram seferberliği
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan "Bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yola çıkacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:13
Turhan "Bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yola çıkacak. Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi aldık." dedi.
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