Ulaşımda Bir Düğüm Daha Çözüldü

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yapılan Panayır Kavşağı, ulaşıma açıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul Caddesi üzerinde önemli bir noktanın daha güvenli hale getirildiğini söyledi.

Bursa'da iki yıl içinde ulaşıma sorun olmaktan çıkarma hedefiyle akıllı kavşak uygulamaları, yol genişletmeler, toplu taşımaya teşvik için indirimler ve toplu taşıma araçlarında kalitenin yükseltilmesi gibi birçok çalışmayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerdeki çözümlerine Panayır Kavşağı'nı da ekledi. İstanbul Caddesi'nin Panayır Mahallesi girişinde bulunan, kamulaştırma ve altyapı deplasesi Büyükşehir Belediyesi, köprü imalatı ise Karayollarınca yapılan Panayır Köprülü Kavşağı, tamamlanan inşaatın ardından ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Panayır Mahalle Muhtarı Dursun Kara ile birlikte trafiğe açılan kavşakta incelemelerde bulundu.

Kazasız sürüşler

Trafiğe açılan Panayır Kavşağı, İstanbul istikametinden gelen araçların Panayır Mahallesi'ne, mahalleden çıkar araçlarında da kent merkezi ve İstanbul istikametine güvenli bir şekilde seyretmelerine imkan sağlıyor. İstanbul Caddesi üzerindeki önemli bir sorunu daha çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Çalışmalarda biraz gecikme olmuştu. Bursa'da göreve başladıktan kıs bir süre sonra buraya gelip, incelemelerde bulunmuştum. Özellikle altyapı deplasesiyle ilgili çalışmaları hızlandırdık. Milletvekillerimizin de destekleriyle Büyükşehir ve Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yan yollarını da tamamladık. Bu bölgede ciddi bir yapılaşma ve önemli bir mahalle bağlantısı var. Aynı zamanda önemli bir geçiş güzergahı. Bursa'mıza hayırlı olsun, kazasız sürüşler diliyorum" dedi.

Söz verdik, yaptık

Bursa Milletvekili Refik Özen de bugüne kadar verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirterek, "Burada da söz verdik, yaptık. Büyükşehir Belediyesi ile merkezi iktidarın aynı frekansta olmasının avantajını burada da görüyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Beşyol Kavşağı'nda kamulaştırmaları son aşamaya getirdik. Yan yolları kısa sürede bitirip, orayı da hizmete açmayı hedefliyoruz. Panayır Kavşağı'nda başta Büyükşehir Belediyemiz ve Karayolları olmak üzere emeği geçen herkesi teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da trafiğe açılan kavşağın Bursa için hayırlı olmasını diledi.

Panayır mahallesi Muhtarı Dursun Kara da kavşak başta olmak üzere bölgeye kazandırılan hizmetler nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.