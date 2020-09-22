Ulaşımda bisikleti tercih edenlere plaket verildi - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde ulaşımda bisikleti tercih eden belediye personeline plaket verildi.

Lüleburgaz Belediyesince Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında ulaşımda motorlu taşıt yerine bisikleti tercih eden personel tespit edildi.

Belediye hizmet binasında düzenlenen törende, bisiklet kullanan 33 personele plaketlerini Belediye Başkanı Murat Gerenli teslim etti.

Gerenli, konuşmasında, dünyanın en önemli sorununun çevre ve iklim değişikliği olduğunu söyledi.

Çevre kirliliğine karşı harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Gerenli, herkes için sıfır emisyonlu hayatın mutlaka harekete geçirilmesi önerisinde bulundu.

Havanın emisyon ile daha fazla kirlenmesine müsaade edilmemesi gerektiğini belirten Gerenli, şöyle konuştu:

"Yaşayacağımız ve nefes alacağımız, çocuklarımıza güvenle bırakacağımız bir dünyanın yolu buradan geçiyor. Bu konuda Lüleburgaz Belediyesi olarak büyük çalışmalara devam ediyoruz. Lüleburgaz halkını bu farkındalığa davet etmek için ciddi çalışıyoruz. İklim değişikliği ile ilgili bisiklet yılı ile başlayan ve arkasından devam eden çok önemli atılımlar atıyoruz. Bu adımlarda önemli olan sürekliliktir. Çalışma ve mesai arkadaşlarımı yürekten kutluyorum."

Daha sonra Gerenli, 22 Eylül Otomobilsiz Kent Günü dolayısıyla bisikletle ilçede tur attı.